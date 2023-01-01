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Intel Core i5 13500H против AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i5 13500H
VS
AMD Ryzen 7 7700X
Intel Core i5 13500H
AMD Ryzen 7 7700X

Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 13500H на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 13500H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700X and 13500H
Причины выбрать Intel Core i5 13500H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2218 и 1718 баллов
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13500H
1798
Ryzen 7 7700X +11%
1999
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13500H
13993
Ryzen 7 7700X +37%
19121
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13500H
3681
Ryzen 7 7700X +17%
4308
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13500H
24300
Ryzen 7 7700X +51%
36590
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13500H
1719
Ryzen 7 7700X +29%
2218
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13500H
11832
Ryzen 7 7700X +21%
14265
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13500H и AMD Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 29 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i5-13500H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 2.6 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 AM5
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт 142 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 640 128
TMUs 40 8
ROPs 20 4
Вычислительные блоки 80 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13500H
1.41 терафлопс
Ryzen 7 7700X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13500H Сайт AMD Ryzen 7 7700X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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Комментарии

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