Intel Core i5 13500H против Apple M2 Max
Что лучше: Intel Core i5 13500H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или Apple M2 Max на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
85
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
59
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
97
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
100
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
78
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple M2 Max
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1721 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13500H +7%
1790
1670
Cinebench R23 (многоядерный)
13982
M2 Max +8%
15074
Passmark CPU (одноядерный)
3637
M2 Max +14%
4137
Passmark CPU (многоядерный)
24051
M2 Max +9%
26201
Geekbench 5 (одноядерный)
1719
M2 Max +17%
2005
Geekbench 5 (многоядерный)
10989
M2 Max +37%
15028
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|3 января 2023
|17 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i5-13500H
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Max GPU (38-core)
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|-
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|1.9 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|26x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|67 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|95 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Max GPU (38-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|4864
|TMUs
|40
|304
|ROPs
|20
|152
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|70 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
|- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|96 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|-
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13500H
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
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