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Intel Core i5 13500H против Apple M2 Max

Intel Core i5 13500H
VS
Apple M2 Max
Intel Core i5 13500H
Apple M2 Max

Что лучше: Intel Core i5 13500H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или Apple M2 Max на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 13500H
Причины выбрать Apple M2 Max
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 96 ГБ LPDDR5-6400
  • На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2009 и 1721 балл

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13500H +7%
1790
M2 Max
1670
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13500H
13982
M2 Max +8%
15074
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13500H
3637
M2 Max +14%
4137
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13500H
24051
M2 Max +9%
26201
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13500H
1719
M2 Max +17%
2005
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13500H
10989
M2 Max +37%
15028
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13500H и Apple M2 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 17 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i5-13500H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Max GPU (38-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 8
Частота 2.6 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.9 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 12
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 67 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Max GPU (38-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 640 4864
TMUs 40 304
ROPs 20 152
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт 70 Вт
Макс. разрешение - 7680x4320 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 13500H
1.41 терафлопс
M2 Max
13.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 96 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность - 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13500H -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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