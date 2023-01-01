Intel Core i5 13500H против Apple M2 Pro
Что лучше: Intel Core i5 13500H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или Apple M2 Pro на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
84
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
58
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
97
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
78
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13500H
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2 Pro
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2003 и 1721 балл
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13500H +8%
1793
1659
Cinebench R23 (многоядерный)
14009
M2 Pro +6%
14826
Passmark CPU (одноядерный)
3655
M2 Pro +13%
4114
Passmark CPU (многоядерный)
23854
M2 Pro +11%
26418
Geekbench 5 (одноядерный)
1712
M2 Pro +16%
1992
Geekbench 5 (многоядерный)
10950
M2 Pro +36%
14866
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|3 января 2023
|17 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i5-13500H
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|-
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|1.9 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|26x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|40 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|95 Вт
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU (19-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|2432
|TMUs
|40
|152
|ROPs
|20
|76
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|35 Вт
|Макс. разрешение
|-
|7680x4320 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
|- LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13500H
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|-
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