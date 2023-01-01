Главная > Сравнения CPU > Core i5 13500H vs Core i5 1135G7

Intel Core i5 13500H против i5 1135G7

Intel Core i5 13500H
VS
Intel Core i5 1135G7
Intel Core i5 13500H
Intel Core i5 1135G7

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 13500H на 2.6 ГГц или i5 1135G7 с 4-ядрами на 0.9-2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1135G7 and 13500H
Причины выбрать Intel Core i5 13500H
  • Появился на 2 года и 4 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 10240 КБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1721 и 1313 баллов
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13500H +179%
13982
Core i5 1135G7
5012
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13500H +141%
24051
Core i5 1135G7
9985
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13500H +138%
10989
Core i5 1135G7
4618
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13500H и i5 1135G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 2 сентября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Tiger Lake
Номер модели i5-13500H i5-1135G7
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 2.6 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 4
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 9-24x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Сокет BGA-1744 BGA-1449
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics G7 80EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1300 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13500H
1.41 терафлопс
Core i5 1135G7
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR4-3200
- LPDDR4-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13500H Сайт Intel Core i5 1135G7
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1335U или i5 1135G7
2. Apple M1 или Intel Core i5 1135G7
3. Intel Core i5 1235U или i5 1135G7
4. AMD Ryzen 3 7320U или Intel Core i5 1135G7
5. AMD Ryzen 5 7520U или Intel Core i5 1135G7
6. AMD Ryzen 5 5625U или Intel Core i5 1135G7
7. AMD Ryzen 7 7840HS или Intel Core i5 13500H
8. Intel Core i5 1340P или i5 13500H
9. Intel Core i7 12700H или i5 13500H
10. Intel Core i5 1335U или i5 13500H
Сравнить другие CPU (580+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1135G7 или i5 13500H?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры