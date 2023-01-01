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Intel Core i5 13500H против i5 1235U

Intel Core i5 13500H
VS
Intel Core i5 1235U
Intel Core i5 13500H
Intel Core i5 1235U

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 13500H на 2.6 ГГц или i5 1235U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1235U and 13500H
Причины выбрать Intel Core i5 13500H
  • Появился на 10 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 6144 КБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13500H +114%
13982
Core i5 1235U
6548
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13500H +10%
3637
Core i5 1235U
3307
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13500H +77%
24051
Core i5 1235U
13600
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13500H +10%
1719
Core i5 1235U
1564
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13500H +75%
10989
Core i5 1235U
6273
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13500H и i5 1235U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 23 февраля 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i5-13500H i5-1235U
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 2
Потоков 8 4
Частота 2.6 ГГц 1.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.9 ГГц 0.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 12 10
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 13x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 12-15 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт 55 Вт
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1450 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13500H
1.41 терафлопс
Core i5 1235U
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267		 - DDR5-4800
- DDR4-3200
- LPDDR5-5200
- LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13500H Сайт Intel Core i5 1235U
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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