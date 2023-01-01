Intel Core i5 13500HX против AMD Ryzen 5 6600H
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13500HX на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 6600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13500HX
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1799 и 1446 баллов
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600H
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1467
Cinebench R23 (многоядерный)
10269
Passmark CPU (одноядерный)
3223
Passmark CPU (многоядерный)
18866
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13500HX +25%
1815
1455
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13500HX +65%
13360
8099
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Номер модели
|i5-13500HX
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (16EU)
|Radeon 660M
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|2.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.8 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Количество ядер
|14
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|25x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (16EU)
|AMD Radeon 660M
|Частота GPU
|350 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|384
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|16
|Вычислительные блоки
|16
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13500HX
|Сайт AMD Ryzen 5 6600H
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1