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Intel Core i5 13500HX против AMD Ryzen 5 7640HS

Intel Core i5 13500HX
VS
AMD Ryzen 5 7640HS
Intel Core i5 13500HX
AMD Ryzen 5 7640HS

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13500HX на 2.5 ГГц или AMD Ryzen 5 7640HS с 6-ядрами на 4.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7640HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7640HS and 13500HX
Причины выбрать Intel Core i5 13500HX
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640HS
  • Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13500HX +13%
13255
Ryzen 5 7640HS
11781
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13500HX и AMD Ryzen 5 7640HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Phoenix)
Номер модели i5-13500HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (16EU) Radeon 760M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.5 ГГц 4.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.8 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 25x 43x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 25 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 4 нанометров
Сокет BGA-1964 FP8
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (16EU) Radeon 760M
Частота GPU 350 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2800 МГц
Шейдерные блоки 128 384
TMUs 16 24
ROPs 8 16
Вычислительные блоки 16 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13500HX
0.382 терафлопс
Ryzen 5 7640HS
4.06 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13500HX Сайт AMD Ryzen 5 7640HS
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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