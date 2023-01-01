Intel Core i5 13505H против i5 12500H
Что лучше: Intel Core i5 13505H на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 12500H на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 13505H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13505H
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13505H +6%
1782
1681
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13505H +10%
14537
13189
Passmark CPU (одноядерный)
3539
Passmark CPU (многоядерный)
21664
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13505H +5%
1703
1620
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13505H +23%
12472
10170
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2023
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i5-13505H
|i5-12500H
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1792
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|35-45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|640
|TMUs
|40
|40
|ROPs
|20
|20
|Вычислительные блоки
|80
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13505H
|Сайт Intel Core i5 12500H
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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