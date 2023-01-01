Intel Core i5 13505H против i5 1250P
Что лучше: Intel Core i5 13505H на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или i5 1250P на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 13505H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13505H
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13505H +17%
1782
1520
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13505H +58%
14537
9214
Passmark CPU (одноядерный)
3488
Passmark CPU (многоядерный)
19839
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13505H +8%
1703
1584
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13505H +61%
12472
7736
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|4 января 2023
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i5-13505H
|i5-1250P
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Iris Xe Graphics (80EU)
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|17x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1792
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|20-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|64 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1450 МГц
|1400 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|640
|TMUs
|40
|40
|ROPs
|20
|20
|Вычислительные блоки
|80
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13505H
|Сайт Intel Core i5 1250P
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
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