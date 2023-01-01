Главная > Сравнения CPU > Core i5 1350P vs Ryzen 7 6800H

Intel Core i5 1350P против AMD Ryzen 7 6800H

Intel Core i5 1350P
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Intel Core i5 1350P
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1350P на 1.9 ГГц или AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 1350P были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 1350P
Причины выбрать Intel Core i5 1350P
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1350P +10%
1694
Ryzen 7 6800H
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1350P
10084
Ryzen 7 6800H +45%
14639
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1350P
8980
Ryzen 7 6800H +11%
9955
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1350P и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i5-1350P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 16
Частота 1.9 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет BGA-1744 FP7
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 45 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 640 768
TMUs 40 48
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1350P
1.41 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1350P Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 1350P против Apple M1
2. Intel Core i5 1350P против i5 1250P
3. Intel Core i5 1350P против i7 1370P
4. Intel Core i5 1350P против i7 1360P
5. AMD Ryzen 7 6800H против Intel Core i7 12700H
6. AMD Ryzen 7 6800H против Ryzen 7 5800H
7. AMD Ryzen 7 6800H против Intel Core i5 12500H
8. AMD Ryzen 7 6800H против Intel Core i7 12800H
9. AMD Ryzen 7 6800H против Intel Core i9 12900H
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 6800H или Intel Core i5 1350P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры