Intel Core i5 1350P против Apple M1
Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1350P на 1.9 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
76
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
35
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
89
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
64
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1350P
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
- Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1529
Cinebench R23 (многоядерный)
7822
Passmark CPU (одноядерный)
3748
Passmark CPU (многоядерный)
14335
Geekbench 5 (одноядерный)
1693
Apple M1 +5%
1775
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1350P +16%
9057
7775
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|3 января 2023
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M1
|Номер модели
|i5-1350P
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 GPU
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|1.9 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|-
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|-
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|16
|8
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|19x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|14 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|64 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|1024
|TMUs
|40
|64
|ROPs
|20
|32
|Вычислительные блоки
|80
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1350P
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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