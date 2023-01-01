Главная > Сравнения CPU > Core i5 1350P vs Apple M1

Intel Core i5 1350P против Apple M1

Intel Core i5 1350P
VS
Apple M1
Intel Core i5 1350P
Apple M1

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1350P на 1.9 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 1350P
Причины выбрать Intel Core i5 1350P
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1350P
н/д
Apple M1
1529
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1350P
н/д
Apple M1
7822
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1350P
н/д
Apple M1
3748
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1350P
н/д
Apple M1
14335
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1350P
1693
Apple M1 +5%
1775
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1350P +16%
9057
Apple M1
7775
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1350P и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i5-1350P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 4
Частота 1.9 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота - 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 19x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 14 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 640 1024
TMUs 40 64
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1350P
1.41 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1350P -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 1350P против Core i7 1270P
2. Core i5 1350P против Core i7 13700H
3. Core i5 1350P против Core i5 13500HX
4. Apple M1 против Core i5 1135G7
5. Apple M1 против Ryzen 5 5500U
6. Apple M1 против Core i5 12600K
7. Apple M1 против Core i5 1235U
8. Apple M1 против Core i5 1240P
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 или Intel Core i5 1350P?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры