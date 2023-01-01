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Intel Core i5 1350P против Apple M2

Intel Core i5 1350P
VS
Apple M2
Intel Core i5 1350P
Apple M2

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1350P на 1.9 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 1350P
Причины выбрать Intel Core i5 1350P
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать Apple M2
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1925 и 1686 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1350P
н/д
Apple M2
1582
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1350P
н/д
Apple M2
8682
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 1350P
н/д
Apple M2
3999
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 1350P
н/д
Apple M2
15461
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1350P
1693
Apple M2 +14%
1935
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1350P +1%
9057
Apple M2
8967
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1350P и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i5-1350P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 4
Частота 1.9 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота - 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 19x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 15 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 640 1024
TMUs 40 64
ROPs 20 32
Вычислительные блоки 80 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 1350P
1.41 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1350P -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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