Intel Core i5 1350P против Apple M2 Pro
Что лучше: Intel Core i5 1350P на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или Apple M2 Pro на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
82
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
65
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
78
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1350P
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
Причины выбрать Apple M2 Pro
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1963 и 1686 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1612
Cinebench R23 (многоядерный)
14178
Geekbench 5 (одноядерный)
1693
M2 Pro +17%
1982
Geekbench 5 (многоядерный)
9057
M2 Pro +54%
13990
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|3 января 2023
|1 июня 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i5-1350P
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU
Процессор
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|1.9 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|-
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|-
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.5 ГГц
|-
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|19x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|32МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|12МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|20-28 Вт
|30 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|64 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Apple M2 Pro GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|-
|TMUs
|40
|-
|ROPs
|20
|-
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|-
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 1350P
|-
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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