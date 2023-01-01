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Intel Core i5 1350P против Apple M2 Pro

Intel Core i5 1350P
VS
Apple M2 Pro
Intel Core i5 1350P
Apple M2 Pro

Что лучше: Intel Core i5 1350P на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 4.7) или Apple M2 Pro на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Apple M2 Pro были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 1350P
Причины выбрать Intel Core i5 1350P
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
Причины выбрать Apple M2 Pro
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1963 и 1686 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 1350P
н/д
M2 Pro
1612
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 1350P
н/д
M2 Pro
14178
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 1350P
1693
M2 Pro +17%
1982
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1350P
9057
M2 Pro +54%
13990
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1350P и Apple M2 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 1 июня 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M2
Номер модели i5-1350P -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 8
Потоков 8 8
Частота 1.9 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота - 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 12
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц -
Множитель 19x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 32МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M2 Pro GPU
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 640 -
TMUs 40 -
ROPs 20 -
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 1350P
1.41 терафлопс
M2 Pro
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1350P -
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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