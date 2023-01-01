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Intel Core i5 1350P против i5 13500HX

Intel Core i5 1350P
VS
Intel Core i5 13500HX
Intel Core i5 1350P
Intel Core i5 13500HX

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 1350P на 1.9 ГГц или i5 13500HX с 14-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13500HX and 1350P
Причины выбрать Intel Core i5 13500HX
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 1350P
9057
Core i5 13500HX +48%
13360
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 1350P и i5 13500HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i5-1350P i5-13500HX
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) UHD Graphics (16EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 1.9 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота - 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.5 ГГц 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 12 14
Количество потоков 16 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 19x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 12МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 20-28 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 64 Вт 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 640 128
TMUs 40 16
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 16
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 1350P
1.41 терафлопс
Core i5 13500HX
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 1350P Сайт Intel Core i5 13500HX
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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