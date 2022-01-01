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Intel Core i5 13600 против AMD Ryzen 5 7600X

Intel Core i5 13600
VS
AMD Ryzen 5 7600X
Intel Core i5 13600
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600 на 2.7 ГГц или AMD Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 13600 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and 13600
Причины выбрать Intel Core i5 13600
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 38% ниже чем у Ryzen 5 7600X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 19.6 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600 +45%
22138
Ryzen 5 7600X
15259
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600 и AMD Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2023 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raphael
Номер модели i5-13600 -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота 2.7 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 47x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 13600
0.78 терафлопс
Ryzen 5 7600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 70 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 5 7600X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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