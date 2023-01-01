Intel Core i5 13600 против AMD Ryzen 9 7900
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600 на 2.7 ГГц или AMD Ryzen 9 7900 с 12-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
93
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
94
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
76
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
87
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13600
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900
- Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Разблокированный множитель
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2144 и 1869 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1940
Ryzen 9 7900 +1%
1952
Cinebench R23 (многоядерный)
22112
Ryzen 9 7900 +11%
24485
Geekbench 5 (одноядерный)
1859
Ryzen 9 7900 +15%
2132
Geekbench 5 (многоядерный)
14292
Ryzen 9 7900 +23%
17515
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|10 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 4 (Raphael)
|Номер модели
|i5-13600
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|6
|12
|Потоков
|12
|24
|Частота
|2.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|5.4 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|2.0 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.7 ГГц
|-
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|20
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|154 Вт
|142 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|128
|TMUs
|16
|8
|ROPs
|8
|4
|Вычислительные блоки
|32
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13600
|Сайт AMD Ryzen 9 7900
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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