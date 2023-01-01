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Intel Core i5 13600H против AMD Ryzen 5 7640HS

Intel Core i5 13600H
VS
AMD Ryzen 5 7640HS
Intel Core i5 13600H
AMD Ryzen 5 7640HS

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 13600H на 2.8 ГГц или AMD Ryzen 5 7640HS с 6-ядрами на 4.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7640HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7640HS and 13600H
Причины выбрать Intel Core i5 13600H
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640HS
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600H +33%
14986
Ryzen 5 7640HS
11251
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600H
9946
Ryzen 5 7640HS +18%
11768
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600H и AMD Ryzen 5 7640HS

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Phoenix)
Номер модели i5-13600H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 760M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 2.8 ГГц 4.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 2.1 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц -
Общее
Количество ядер 12 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 43x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 25 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 4 нанометров
Сокет BGA-1744 FP8
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 760M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2800 МГц
Шейдерные блоки 640 384
TMUs 40 24
ROPs 20 16
Вычислительные блоки 80 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13600H
1.41 терафлопс
Ryzen 5 7640HS
4.06 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5600, LPDDR5x-7500
Макс. размер 64 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600H Сайт AMD Ryzen 5 7640HS
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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