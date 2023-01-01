Intel Core i5 13600H против AMD Ryzen 7 7700X
Что лучше: 12-ядерный ноутбучный Intel Core i5 13600H на 2.8 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 13600H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13600H
- На 57% ниже чем у Ryzen 7 7700X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
- Имеет на 4 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- Имеет на 14 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2162 и 1730 баллов
- На 15% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1809
Ryzen 7 7700X +11%
2005
Cinebench R23 (многоядерный)
14987
Ryzen 7 7700X +33%
19871
Passmark CPU (одноядерный)
4273
Passmark CPU (многоядерный)
36451
Geekbench 5 (одноядерный)
1729
Ryzen 7 7700X +25%
2161
Geekbench 5 (многоядерный)
9801
Ryzen 7 7700X +46%
14317
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2023
|29 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-H
|Raphael
|Номер модели
|i5-13600H
|-
|Сокет
|BGA-1744
|AM5
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|12
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.8 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|5.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|45x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|AMD Radeon Graphics
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|-
|TMUs
|40
|-
|ROPs
|20
|-
|Вычислительные блоки
|80
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|DDR5-5200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|70 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт AMD Ryzen 7 7700X
|Версия PCI Express
|4.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|28
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