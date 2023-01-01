Intel Core i5 13600H против i5 12600HX
Что лучше: Intel Core i5 13600H на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 12600HX на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13600H
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600HX
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1824
Cinebench R23 (многоядерный)
15016
Passmark CPU (одноядерный)
3734
Passmark CPU (многоядерный)
23144
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600H +7%
1745
1635
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600H +12%
9986
8884
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|10 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i5-13600H
|i5-12600HX
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (80EU)
|UHD Graphics (32EU)
Процессор
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.8 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.8 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.1 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Количество ядер
|12
|12
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|28x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|18МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1964
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|45-55 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|95 Вт
|157 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1350 МГц
|Шейдерные блоки
|640
|256
|TMUs
|40
|16
|ROPs
|20
|8
|Вычислительные блоки
|80
|32
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13600H
|Сайт Intel Core i5 12600HX
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1