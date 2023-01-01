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Intel Core i5 13600H против i5 13420H

Intel Core i5 13600H
VS
Intel Core i5 13420H
Intel Core i5 13600H
Intel Core i5 13420H

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 13600H на 2.8 ГГц или i5 13420H с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 13420H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13420H and 13600H
Причины выбрать Intel Core i5 13600H
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600H +17%
14865
Core i5 13420H
12690
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600H
9901
Core i5 13420H +10%
10880
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600H и i5 13420H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i5-13600H i5-13420H
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) UHD Graphics (48EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 2.8 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 2.1 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.4 ГГц
Общее
Количество ядер 12 8
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 640 -
TMUs 40 -
ROPs 20 -
Вычислительные блоки 80 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 13600H
1.41 терафлопс
Core i5 13420H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR5x-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600H Сайт Intel Core i5 13420H
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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Комментарии

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