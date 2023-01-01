Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 13600H на 2.8 ГГц или i5 13500HX с 14-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.