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Intel Core i5 13600H против i5 13500HX

Intel Core i5 13600H
VS
Intel Core i5 13500HX
Intel Core i5 13600H
Intel Core i5 13500HX

Что лучше: 12-ядерный Intel Core i5 13600H на 2.8 ГГц или i5 13500HX с 14-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13500HX and 13600H
Причины выбрать Intel Core i5 13500HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600H и i5 13500HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 3 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i5-13600H i5-13500HX
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) UHD Graphics (16EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 6
Потоков 8 12
Частота 2.8 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 2.1 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.4 ГГц 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 12 14
Количество потоков 16 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (16EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 640 128
TMUs 40 16
ROPs 20 8
Вычислительные блоки 80 16
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13600H
1.41 терафлопс
Core i5 13500HX
0.382 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600H Сайт Intel Core i5 13500HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Комментарии

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