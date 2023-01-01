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Intel Core i5 13600H против i5 13505H

Intel Core i5 13600H
VS
Intel Core i5 13505H
Intel Core i5 13600H
Intel Core i5 13505H

Что лучше: Intel Core i5 13600H на 2.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.8) или i5 13505H на 2.7 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 12-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 13505H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13505H and 13600H
Причины выбрать Intel Core i5 13600H
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.8 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600H +2%
14871
Core i5 13505H
14537
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600H
11952
Core i5 13505H +4%
12472
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600H и i5 13505H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i5-13600H i5-13505H
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (80EU) Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 4 4
Потоков 8 8
Частота 2.8 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 2.1 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 12 12
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 28x 26x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 18МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1792
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 95 Вт 115 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 640 640
TMUs 40 40
ROPs 20 20
Вычислительные блоки 80 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13600H
1.41 терафлопс
Core i5 13505H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600H Сайт Intel Core i5 13505H
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 -

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Комментарии

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