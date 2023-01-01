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Intel Core i5 13600HX против AMD Ryzen 5 7645HX

Intel Core i5 13600HX
VS
AMD Ryzen 5 7645HX
Intel Core i5 13600HX
AMD Ryzen 5 7645HX

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600HX на 2.6 ГГц или AMD Ryzen 5 7645HX с 6-ядрами на 4.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7645HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7645HX and 13600HX
Причины выбрать Intel Core i5 13600HX
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7645HX
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600HX +29%
13164
Ryzen 5 7645HX
10195
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600HX и AMD Ryzen 5 7645HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Dragon Range)
Номер модели i5-13600HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 2.6 ГГц 4.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 40x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1964 FL1
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 45-75 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon 610M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 2
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13600HX
0.74 терафлопс
Ryzen 5 7645HX
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600HX Сайт AMD Ryzen 5 7645HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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