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Intel Core i5 13600HX против Apple M1

Intel Core i5 13600HX
VS
Apple M1
Intel Core i5 13600HX
Apple M1

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600HX на 2.6 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 13600HX
Причины выбрать Intel Core i5 13600HX
  • Появился на 2 года и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 8.55 ГБ/c (13%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Apple M1
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600HX +3%
1801
Apple M1
1750
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600HX +71%
13164
Apple M1
7677
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600HX и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 3 января 2023 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i5-13600HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Apple M1 GPU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 4
Потоков 12 4
Частота 2.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.8 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 1.9 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.6 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 8
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26x -
Кэш 1-го уровня - 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1964 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 14 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Apple M1 GPU
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1278 МГц
Шейдерные блоки 256 1024
TMUs 16 64
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 128
TGP 45 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 13600HX
0.74 терафлопс
Apple M1
2.6 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 LPDDR4X-4266
Макс. размер 128 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600HX -
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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