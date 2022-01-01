Intel Core i5 13600K против AMD Ryzen 5 5500
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5500 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
64
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
73
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
56
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
- Появился на 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1433 балла
- На 21% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.2 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
- На 48% ниже чем у Core i5 13600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600K +47%
2000
1359
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +124%
23410
10462
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13600K +39%
4229
3047
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600K +97%
38329
19455
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600K +40%
2018
1446
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600K +125%
16338
7263
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Cezanne
|Номер модели
|i5-13600K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|14
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13600K
|Сайт AMD Ryzen 5 5500
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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