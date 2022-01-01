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Intel Core i5 13600K против AMD Ryzen 5 5500

Intel Core i5 13600K
VS
AMD Ryzen 5 5500
Intel Core i5 13600K
AMD Ryzen 5 5500

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5500 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5500 and 13600K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1433 балла
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500
  • На 48% ниже чем у Core i5 13600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600K +47%
2000
Ryzen 5 5500
1359
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +124%
23410
Ryzen 5 5500
10462
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13600K +39%
4229
Ryzen 5 5500
3047
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600K +97%
38329
Ryzen 5 5500
19455
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600K +40%
2018
Ryzen 5 5500
1446
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600K +125%
16338
Ryzen 5 5500
7263
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600K и AMD Ryzen 5 5500

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Cezanne
Номер модели i5-13600K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 36x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 13600K
0.78 терафлопс
Ryzen 5 5500
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600K Сайт AMD Ryzen 5 5500
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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