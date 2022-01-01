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Intel Core i5 13600K против AMD Ryzen 5 5600G

Intel Core i5 13600K
VS
AMD Ryzen 5 5600G
Intel Core i5 13600K
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 13600K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1493 балла
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • На 48% ниже чем у Core i5 13600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600K +34%
2000
Ryzen 5 5600G
1494
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +108%
23410
Ryzen 5 5600G
11255
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13600K +32%
4229
Ryzen 5 5600G
3192
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600K +93%
38329
Ryzen 5 5600G
19877
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600K +35%
2018
Ryzen 5 5600G
1494
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600K +115%
16338
Ryzen 5 5600G
7587
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600K и AMD Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Cezanne
Номер модели i5-13600K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.5 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 39x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 256 448
TMUs 16 28
ROPs 8 7
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13600K
0.78 терафлопс
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600K Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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