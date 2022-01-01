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Intel Core i5 13600K против AMD Ryzen 9 6900HX

Intel Core i5 13600K
VS
AMD Ryzen 9 6900HX
Intel Core i5 13600K
AMD Ryzen 9 6900HX

Что лучше: 14-ядерный десктопный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6900HX and 13600K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1589 баллов
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
  • На 64% ниже чем у Core i5 13600K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +65%
23410
Ryzen 9 6900HX
14167
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600K +53%
38329
Ryzen 9 6900HX
25069
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600K +60%
16338
Ryzen 9 6900HX
10187
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600K и AMD Ryzen 9 6900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Rembrandt
Номер модели i5-13600K -
Сокет LGA-1700 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13600K
0.78 терафлопс
Ryzen 9 6900HX
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600K Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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