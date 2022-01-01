Intel Core i5 13600K против AMD Ryzen 9 6900HX
Что лучше: 14-ядерный десктопный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 6900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1589 баллов
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 6900HX
- На 64% ниже чем у Core i5 13600K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600K +27%
2000
1577
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +65%
23410
14167
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13600K +23%
4229
3433
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600K +53%
38329
25069
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600K +26%
2018
1596
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600K +60%
16338
10187
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Rembrandt
|Номер модели
|i5-13600K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|FP7
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon 680M
Производительность
|Количество ядер
|14
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|2400 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|32
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13600K
|Сайт AMD Ryzen 9 6900HX
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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