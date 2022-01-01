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Intel Core i5 13600K против AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Intel Core i5 13600K
VS
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Intel Core i5 13600K
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX с 16-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3955WX and 13600K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • На 55% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3955WX пиковое энергопотребление – 125 vs 280 Ватт
  • Разблокированный множитель
  • На 52% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1980 и 1301 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 19% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.3 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600K и AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 14 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Zen 2
Номер модели i5-13600K -
Сокет LGA-1700 sWRX8
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 14 16
Количество потоков 20 32
Частота 3.5 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 39x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 13600K
0.78 терафлопс
Ryzen Threadripper Pro 3955WX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600K Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 128

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Комментарии

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