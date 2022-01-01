Главная > Сравнения CPU > Core i5 13600K vs M1 Max

Intel Core i5 13600K против Apple M1 Max

Intel Core i5 13600K
VS
Apple M1 Max
Intel Core i5 13600K
Apple M1 Max

Что лучше: 14-ядерный десктопный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 13600K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 5 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • На 59% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1785 баллов
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 320 ГБ/c (357%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 76% ниже чем у Core i5 13600K пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600K +29%
2000
M1 Max
1550
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +88%
23410
M1 Max
12440
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13600K +9%
4229
M1 Max
3880
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600K +72%
38329
M1 Max
22237
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600K +13%
2018
M1 Max
1787
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600K +29%
16338
M1 Max
12657
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600K и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 сентября 2022 7 мая 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake-S -
Номер модели i5-13600K -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 10
Частота 3.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 35x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 4096
TMUs 16 256
ROPs 8 128
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 13600K
0.78 терафлопс
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600K -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Конкуренты

1. Core i5 13600K и Ryzen 5 5600X
2. Core i5 13600K и Core i9 12900K
3. Core i5 13600K и Core i5 12600K
4. Core i5 13600K и Ryzen 5 7600X
5. Core i5 13600K и Core i5 13600KF
6. M1 Max и Ryzen 9 5950X
7. M1 Max и Core i7 12700K
8. M1 Max и Core i9 11900K
9. M1 Max и Core i7 11850H
10. M1 Max и Core i9 13900K

Комментарии

А что выберете вы: Apple M1 Max или Intel Core i5 13600K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры