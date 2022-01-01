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Intel Core i5 13600K против Apple M1 Pro

Intel Core i5 13600K
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i5 13600K
Apple M1 Pro

Что лучше: 14-ядерный десктопный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 13600K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Разблокированный множитель
  • На 59% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 3.2 ГГц)
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1771 балл
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 76% ниже чем у Core i5 13600K пиковое энергопотребление – 30 vs 125 Ватт
  • На 115.2 ГБ/c (129%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600K +30%
2000
M1 Pro
1542
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +92%
23410
M1 Pro
12188
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13600K +10%
4229
M1 Pro
3838
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600K +73%
38329
M1 Pro
22211
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600K +13%
2018
M1 Pro
1781
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600K +31%
16338
M1 Pro
12506
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600K и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 сентября 2022 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake-S -
Номер модели i5-13600K -
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 10
Частота 3.5 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 35x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 256 2048
TMUs 16 128
ROPs 8 64
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 13600K
0.78 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600K -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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Комментарии

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