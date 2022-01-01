Intel Core i5 13600K против i5 10600K
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или i5 10600K с 6-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 физических ядер больше
- На 48 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1294 балла
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600K +43%
2000
1396
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +121%
23410
10584
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13600K +44%
4229
2945
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600K +162%
38329
14603
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600K +55%
2018
1305
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600K +124%
16338
7297
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|1 мая 2020
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-13600K
|i5-10600K
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|14
|6
|Количество потоков
|20
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|41x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 630
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|3
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|4096x2304 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-2666
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13600K
|Сайт Intel Core i5 10600K
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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