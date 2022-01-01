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Intel Core i5 13600K против i5 10600K

Intel Core i5 13600K
VS
Intel Core i5 10600K
Intel Core i5 13600K
Intel Core i5 10600K

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или i5 10600K с 6-ядрами на 4.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10600K and 13600K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 48 ГБ/c (115%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 56% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1294 балла
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +121%
23410
Core i5 10600K
10584
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600K +162%
38329
Core i5 10600K
14603
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600K +124%
16338
Core i5 10600K
7297
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600K и i5 10600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 1 мая 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Comet Lake
Номер модели i5-13600K i5-10600K
Сокет LGA-1700 LGA-1200
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.5 ГГц 4.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 41x
Скорость шины - 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1200 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 13600K
0.78 терафлопс
Core i5 10600K
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600K Сайт Intel Core i5 10600K
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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