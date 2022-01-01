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Intel Core i5 13600K против i5 12600

Intel Core i5 13600K
VS
Intel Core i5 12600
Intel Core i5 13600K
Intel Core i5 12600

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или i5 12600 с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600 and 13600K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2015 и 1802 балла
Причины выбрать Intel Core i5 12600
  • На 48% ниже чем у Core i5 13600K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +72%
23410
Core i5 12600
13595
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13600K +10%
4229
Core i5 12600
3846
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600K +80%
38329
Core i5 12600
21323
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600K +11%
2018
Core i5 12600
1812
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600K +76%
16338
Core i5 12600
9300
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600K и i5 12600

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i5-13600K i5-12600
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13600K
0.78 терафлопс
Core i5 12600
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600K Сайт Intel Core i5 12600
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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3. Intel Core i5 13600K или i5 12600K
4. Intel Core i5 13600K или AMD Ryzen 5 7600X
5. Intel Core i5 13600K или i5 13600KF
6. Intel Core i5 12600 или AMD Ryzen 5 5600G
7. Intel Core i5 12600 или i5 12400
8. Intel Core i5 12600 или i7 11700
9. Intel Core i5 12600 или i5 12500

Комментарии

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