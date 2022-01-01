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Intel Core i5 13600K против i5 12600KF

Intel Core i5 13600K
VS
Intel Core i5 12600KF
Intel Core i5 13600K
Intel Core i5 12600KF

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или i5 12600KF с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600KF and 13600K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +37%
24467
Core i5 12600KF
17864
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600K +23%
14514
Core i5 12600KF
11762
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600K и i5 12600KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i5-13600K i5-12600KF
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 16
Частота 3.5 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 9728КБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1500 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i5 13600K
0.78 терафлопс
Core i5 12600KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600K Сайт Intel Core i5 12600KF
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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