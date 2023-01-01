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Intel Core i5 13600K против i5 13400

Intel Core i5 13600K
VS
Intel Core i5 13400
Intel Core i5 13600K
Intel Core i5 13400

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600K на 3.5 ГГц или i5 13400 с 10-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13400 and 13600K
Причины выбрать Intel Core i5 13600K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600K +11%
2003
Core i5 13400
1809
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600K +43%
23431
Core i5 13400
16434
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600K +46%
38597
Core i5 13400
26472
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600K и i5 13400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i5-13600K i5-13400
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 730

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 3.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 4
Потоков 8 4
Частота 2.6 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.3 ГГц
Общее
Количество ядер 14 10
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 181 Вт 148 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 13600K
0.78 терафлопс
Core i5 13400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600K Сайт Intel Core i5 13400
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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