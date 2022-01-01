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Intel Core i5 13600KF против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i5 13600KF
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i5 13600KF
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600KF на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 13600KF
Причины выбрать Intel Core i5 13600KF
  • На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1977 и 1626 баллов
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% ниже чем у Core i5 13600KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600KF +60%
24549
Ryzen 7 5800X
15348
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600KF +37%
14509
Ryzen 7 5800X
10626
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600KF и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Vermeer
Номер модели i5-13600KF -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 16
Частота 3.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600KF Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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