Intel Core i5 13600KF против AMD Ryzen 7 5800X3D
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600KF на 3.5 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X3D с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13600KF
- Разблокированный множитель
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1969 и 1633 балла
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- На 13% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Имеет на 73728 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600KF +25%
1827
1459
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600KF +60%
23812
14923
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13600KF +31%
4200
3211
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600KF +38%
38666
27969
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600KF +21%
1981
1642
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600KF +32%
15399
11672
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3 (Vermeer)
|Номер модели
|i5-13600KF
|-
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Процессор
|Ядер
|6
|8
|Потоков
|12
|16
|Частота
|3.5 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|2.6 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|-
|Количество ядер
|14
|8
|Количество потоков
|20
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|96МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|181 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13600KF
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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