Intel Core i5 13600KF против Apple M2
Что лучше: 14-ядерный десктопный Intel Core i5 13600KF на 3.5 ГГц или ноутбучный Apple M2 с 8-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
80
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
39
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
68
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13600KF
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- Разблокированный множитель
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Есть интегрированный графический ускоритель Apple M2 GPU
- На 12.8 ГБ/c (14%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 13600KF +16%
1809
1565
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600KF +175%
23632
8588
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13600KF +4%
4142
3986
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600KF +151%
38238
15208
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600KF +3%
1958
1910
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600KF +71%
15240
8927
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|6 июня 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Apple M2
|Номер модели
|i5-13600KF
|-
|Интегрированная графика
|Нет
|Apple M2 GPU
Процессор
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|4
|Частота
|3.5 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|-
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|8
|4
|Частота
|2.6 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|-
|Количество ядер
|14
|8
|Количество потоков
|20
|8
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|35x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|16МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|Apple M-Socket
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|181 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|-
|500 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|1024
|TMUs
|-
|64
|ROPs
|-
|32
|Вычислительные блоки
|-
|128
|TGP
|-
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13600KF
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|-
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