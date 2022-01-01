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Intel Core i5 13600KF против i5 12400

Intel Core i5 13600KF
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i5 13600KF
Intel Core i5 12400

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i5 13600KF на 3.5 ГГц или i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 13600KF
Причины выбрать Intel Core i5 13600KF
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 16% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1969 и 1623 балла
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • На 48% ниже чем у Core i5 13600KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 730

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600KF +97%
23815
Core i5 12400
12101
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600KF +96%
38469
Core i5 12400
19579
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600KF +77%
15476
Core i5 12400
8742
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600KF и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i5-13600KF i5-12400
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 14 6
Количество потоков 20 12
Частота 3.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 730
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1450 МГц
Шейдерные блоки - 192
TMUs - 48
ROPs - 24
Вычислительные блоки - 24
TGP - 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i5 13600KF
н/д
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600KF Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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