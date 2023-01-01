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Intel Core i5 13600KF против i5 13500

Intel Core i5 13600KF
VS
Intel Core i5 13500
Intel Core i5 13600KF
Intel Core i5 13500

Что лучше: Intel Core i5 13600KF на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или i5 13500 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13500 and 13600KF
Причины выбрать Intel Core i5 13600KF
  • Разблокированный множитель
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 13500
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600KF +14%
23632
Core i5 13500
20689
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600KF +26%
38238
Core i5 13500
30424
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600KF +17%
15240
Core i5 13500
13010
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 13600KF и i5 13500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i5-13600KF i5-13500
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 6
Потоков 12 12
Частота 3.5 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 2.6 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 14 14
Количество потоков 20 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 35x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 181 Вт 154 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1550 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 13600KF
н/д
Core i5 13500
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 13600KF Сайт Intel Core i5 13500
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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