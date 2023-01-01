Intel Core i5 13600KF против i5 13500
Что лучше: Intel Core i5 13600KF на 3.5 ГГц (c Turbo Boost до 5.1) или i5 13500 на 2.5 ГГц (c Turbo Boost до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 13600KF
- Разблокированный множитель
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 13500
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1809
Core i5 13500 +3%
1857
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 13600KF +14%
23632
20689
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 13600KF +3%
4142
4025
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 13600KF +26%
38238
30424
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 13600KF +7%
1958
1836
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 13600KF +17%
15240
13010
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i5-13600KF
|i5-13500
|Интегрированная графика
|Нет
|UHD Graphics 770
Процессор
|Ядер
|6
|6
|Потоков
|12
|12
|Частота
|3.5 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.1 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|8
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.5 ГГц
|Количество ядер
|14
|14
|Количество потоков
|20
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|35x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|181 Вт
|154 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|32
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 13600KF
|Сайт Intel Core i5 13500
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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