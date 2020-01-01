Intel Core i5 5200U против AMD Ryzen 3 3200U
Что лучше: Intel Core i5 5200U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 2.7) или AMD Ryzen 3 3200U на 2.6 ГГц (c Turbo Core до 3.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200U
- Появился на 4 года позже чем соперник
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- На 10.16 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 30% выше частота в Turbo Boost (3.5 ГГц против 2.7 ГГц)
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
245
Ryzen 3 3200U +18%
289
Cinebench R20 (многоядерный)
577
Ryzen 3 3200U +1%
580
Passmark CPU (одноядерный)
1496
Ryzen 3 3200U +25%
1865
Passmark CPU (многоядерный)
2451
Ryzen 3 3200U +67%
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
616
Ryzen 3 3200U +17%
719
Geekbench 5 (многоядерный)
1232
Ryzen 3 3200U +23%
1520
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|5 января 2015
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|299 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Broadwell
|Zen+
|Номер модели
|i5-5200U
|-
|Сокет
|BGA-1168
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 5500
|Radeon Vega 3
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.2 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.7 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|26x
|Скорость шины
|5 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.5 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 5200U
|Сайт AMD Ryzen 3 3200U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
3 (100%)
Всего проголосовало: 3
Конкуренты
- Intel Core i5 8265U и i5 5200U
- Intel Core i5 10210U и i5 5200U
- Intel Core i5 7200U и i5 5200U
- Intel Core i3 1005G1 и i5 5200U
- Intel Core i7 1065G7 и AMD Ryzen 3 3200U
- AMD Ryzen 5 4500U и Ryzen 3 3200U
- Intel Core i5 1035G1 и AMD Ryzen 3 3200U
- AMD Ryzen 3 4300U и Ryzen 3 3200U
- Intel Core i3 10110U и AMD Ryzen 3 3200U