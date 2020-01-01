Intel Core i5 5200U против AMD Ryzen 5 3500U
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i5 5200U на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 5 3500U с 4-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
- Появился на 4 года позже чем соперник
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2400
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- На 37% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 2.7 ГГц)
- На 10.16 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
245
Ryzen 5 3500U +45%
356
Cinebench R20 (многоядерный)
577
Ryzen 5 3500U +153%
1459
Passmark CPU (одноядерный)
1496
Ryzen 5 3500U +33%
1994
Passmark CPU (многоядерный)
2451
Ryzen 5 3500U +189%
7094
Geekbench 5 (одноядерный)
616
617
Geekbench 5 (многоядерный)
1232
Ryzen 5 3500U +116%
2661
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|5 января 2015
|6 января 2019
|Цена в момент релиза
|299 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Broadwell
|Zen+
|Номер модели
|i5-5200U
|-
|Сокет
|BGA-1168
|FP5
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 5500
|Radeon Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|21x
|Скорость шины
|5 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|128КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|12 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|DDR4-2400
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|35.76 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 5200U
|Сайт AMD Ryzen 5 3500U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
Опрос
0 (0%)
9 (100%)
Всего проголосовало: 9
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