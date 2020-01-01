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Intel Core i5 5200U против Celeron 5205U

Intel Core i5 5200U
Intel Core i5 5200U
VS
Intel Celeron 5205U
Intel Celeron 5205U

Что лучше: Intel Core i5 5200U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 2.7) или Celeron 5205U на 1.9 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5205U and 5200U
Причины выбрать Intel Core i5 5200U
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Celeron 5205U
  • Появился на 4 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2400
  • На 11.9 ГБ/c (46%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 5200U +32%
1496
Celeron 5205U
1133
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 5200U +69%
2451
Celeron 5205U
1447
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 5200U и Celeron 5205U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 января 2015 1 октября 2019
Цена в момент релиза 299 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Broadwell Comet Lake
Номер модели i5-5200U 5205U
Сокет BGA-1168 BGA-1528
Интегрированная графика Intel HD Graphics 5500 Intel UHD Graphics

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.2 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.7 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22x -
Скорость шины 5 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 2МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-1600 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 5200U Сайт Intel Celeron 5205U
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2

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Комментарии

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