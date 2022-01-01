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Intel Core i5 5200U против Celeron N4500

Intel Core i5 5200U
VS
Intel Celeron N4500
Intel Core i5 5200U
Intel Celeron N4500

Что лучше: Intel Core i5 5200U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 2.7) или Celeron N4500 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между N4500 and 5200U
Причины выбрать Intel Core i5 5200U
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 646 и 581 балл
Причины выбрать Intel Celeron N4500
  • Появился на 6 лет и 1 месяц позже чем соперник
  • На 60% ниже чем у Core i5 5200U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
  • Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2933
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 5200U +18%
1512
Celeron N4500
1276
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 5200U +31%
2498
Celeron N4500
1900
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 5200U +28%
1360
Celeron N4500
1066
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 5200U и Celeron N4500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 января 2015 11 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Broadwell Jasper Lake
Номер модели i5-5200U N4500
Сокет BGA-1168 BGA-1338
Интегрированная графика HD Graphics 5500 UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 2
Частота 2.2 ГГц 1.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.7 ГГц -
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 11x
Скорость шины 5 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня - 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 384КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 6 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel HD Graphics 5500 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU 900 МГц 750 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 16
TGP - 6 Вт
iGPU FLOPS
Core i5 5200U
н/д
Celeron N4500
0.24 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-1600 DDR4-2933
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 5200U Сайт Intel Celeron N4500
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 8
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

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Конкуренты

1. Core i5 5200U или Core i5 1135G7
2. Celeron N4500 или Core i3 1115G4
3. Celeron N4500 или Pentium Gold 7505
4. Celeron N4500 или Celeron N4120
5. Celeron N4500 или Pentium Silver N5030
6. Celeron N4500 или Celeron N5100

Комментарии

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