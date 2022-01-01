Intel Core i5 5200U против Celeron N4500
Что лучше: Intel Core i5 5200U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 2.7) или Celeron N4500 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 5200U
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 646 и 581 балл
Причины выбрать Intel Celeron N4500
- Появился на 6 лет и 1 месяц позже чем соперник
- На 60% ниже чем у Core i5 5200U пиковое энергопотребление – 6 vs 15 Ватт
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2933
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i5 5200U +37%
619
451
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i5 5200U +67%
1173
702
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 5200U +18%
1512
1276
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 5200U +31%
2498
1900
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 5200U +11%
643
578
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 5200U +28%
1360
1066
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 января 2015
|11 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Broadwell
|Jasper Lake
|Номер модели
|i5-5200U
|N4500
|Сокет
|BGA-1168
|BGA-1338
|Интегрированная графика
|HD Graphics 5500
|UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|2
|Частота
|2.2 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.7 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|11x
|Скорость шины
|5 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|-
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|384КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 5500
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Частота GPU
|-
|350 МГц
|Boost частота GPU
|900 МГц
|750 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|256
|TMUs
|-
|16
|ROPs
|-
|8
|Вычислительные блоки
|-
|16
|TGP
|-
|6 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|DDR4-2933
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 5200U
|Сайт Intel Celeron N4500
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|8
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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