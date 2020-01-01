Intel Core i5 5200U против i3 10110U
Что лучше: Intel Core i5 5200U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 2.7) или i3 10110U на 2.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 10110U
- Появился на 4 года и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 16.06 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 52% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 2.7 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
245
Core i3 10110U +61%
395
Cinebench R20 (многоядерный)
577
Core i3 10110U +30%
750
Passmark CPU (одноядерный)
1496
Core i3 10110U +56%
2333
Passmark CPU (многоядерный)
2451
Core i3 10110U +64%
4022
Geekbench 5 (одноядерный)
616
Core i3 10110U +41%
867
Geekbench 5 (многоядерный)
1232
Core i3 10110U +40%
1725
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 января 2015
|21 августа 2019
|Цена в момент релиза
|299 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Broadwell
|Comet Lake
|Номер модели
|i5-5200U
|i3-10110U
|Сокет
|BGA-1168
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 5500
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.2 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.7 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|22x
|21x
|Скорость шины
|5 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|DDR4-2666, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|41.66 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 5200U
|Сайт Intel Core i3 10110U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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