Главная > Сравнения CPU > Core i5 5200U vs Core i3 1110G4

Intel Core i5 5200U против i3 1110G4

Intel Core i5 5200U
VS
Intel Core i3 1110G4
Intel Core i5 5200U
Intel Core i3 1110G4

Что лучше: Intel Core i5 5200U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 2.7) или i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1110G4 and 5200U
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
  • Появился на 5 лет и 8 месяцев позже чем соперник
  • В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 609 баллов
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4x-4267
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 44% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 2.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 5200U
620
Core i3 1110G4 +113%
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 5200U
1265
Core i3 1110G4 +78%
2250

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 5200U и i3 1110G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 января 2015 2 сентября 2020
Цена в момент релиза 299 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Broadwell Tiger Lake UP4
Номер модели i5-5200U i3-1110G4
Сокет BGA-1168 BGA-1440
Интегрированная графика Intel HD Graphics 5500 Intel UHD Graphics Xe Graphics G4

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.2 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.7 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 25x
Скорость шины 5 ГТ/c 2 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 7-15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-1600 LPDDR4x-4267
Макс. размер 16 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 5200U Сайт Intel Core i3 1110G4
Версия PCI Express 2.0 4.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 -

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Core i5 8265U против Core i5 5200U
2. Core i5 10210U против Core i5 5200U
3. Core i5 7200U против Core i5 5200U
4. Core i3 1005G1 против Core i5 5200U
5. Core i3 10100 против Core i3 1110G4
6. Intel Core i3 1000NG4 против Core i3 1110G4
7. Core i3 1125G4 против Core i3 1110G4
8. Core i5 1030G4 против Core i3 1110G4

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i3 1110G4 или i5 5200U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях