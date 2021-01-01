Intel Core i5 5200U против i3 1110G4
Что лучше: Intel Core i5 5200U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 2.7) или i3 1110G4 на 1.5-2.5 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 1110G4
- Появился на 5 лет и 8 месяцев позже чем соперник
- В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1323 и 609 баллов
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 32 ГБ LPDDR4x-4267
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 44% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 2.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
252
Cinebench R20 (многоядерный)
593
Passmark CPU (одноядерный)
1533
Passmark CPU (многоядерный)
2523
Geekbench 5 (одноядерный)
620
Core i3 1110G4 +113%
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
1265
Core i3 1110G4 +78%
2250
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 января 2015
|2 сентября 2020
|Цена в момент релиза
|299 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Broadwell
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i5-5200U
|i3-1110G4
|Сокет
|BGA-1168
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 5500
|Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.2 ГГц
|1.5-2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.7 ГГц
|3.9 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|25x
|Скорость шины
|5 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|7-15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 5200U
|Сайт Intel Core i3 1110G4
|Версия PCI Express
|2.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|-
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