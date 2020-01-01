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Intel Core i5 5200U против i3 5005U

Intel Core i5 5200U
Intel Core i5 5200U
VS
Intel Core i3 5005U
Intel Core i3 5005U

Что лучше: Intel Core i5 5200U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 2.7) или i3 5005U на 2 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5005U and 5200U

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 5200U +29%
1496
Core i3 5005U
1162
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 5200U +21%
2451
Core i3 5005U
2025
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 5200U +18%
1232
Core i3 5005U
1047

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 5200U и i3 5005U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 января 2015 5 января 2015
Цена в момент релиза 299 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Broadwell Broadwell
Номер модели i5-5200U i3-5005U
Сокет BGA-1168 BGA-1168
Интегрированная графика Intel HD Graphics 5500 Intel HD Graphics 5500

Производительность

Количество ядер 2 2
Количество потоков 4 4
Частота 2.2 ГГц 2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.7 ГГц -
Частота шины 100 МГц -
Множитель 22x 20x
Скорость шины 5 ГТ/c 5 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 3МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-1600 DDR3L-1600, LPDDR3-1600
Макс. размер 16 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 5200U Сайт Intel Core i3 5005U
Версия PCI Express 2.0 2.0
Макс. PCI Express линий 12 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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