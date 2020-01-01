Intel Core i5 5200U против i3 7020U
Что лучше: Intel Core i5 5200U на 2.2 ГГц (c Turbo Boost до 2.7) или i3 7020U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 0.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 2-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i3 7020U
- Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
- Поддерживает до 32 ГБ DDR4-2133
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- На 8.5 ГБ/c (33%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
245
Cinebench R20 (многоядерный)
577
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 5200U +13%
1496
1327
Passmark CPU (многоядерный)
2451
Core i3 7020U +4%
2548
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i5 5200U +9%
616
565
Geekbench 5 (многоядерный)
1232
Core i3 7020U +6%
1301
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 января 2015
|1 апреля 2018
|Цена в момент релиза
|299 долларов
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Broadwell
|Kaby Lake
|Номер модели
|i5-5200U
|i3-7020U
|Сокет
|BGA-1168
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 5500
|Intel HD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|2
|2
|Количество потоков
|4
|4
|Частота
|2.2 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.7 ГГц
|-
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|22x
|23x
|Скорость шины
|5 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|16 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 5200U
|Сайт Intel Core i3 7020U
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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