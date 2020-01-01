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Intel Core i5 5200U против i5 10210U

Intel Core i5 5200U
Intel Core i5 5200U
VS
Intel Core i5 10210U
Intel Core i5 10210U

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i5 5200U на 2.2 ГГц или i5 10210U с 4-ядрами на 1.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10210U and 5200U
Причины выбрать Intel Core i5 10210U
  • Появился на 4 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • На 56% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 2.7 ГГц)
  • На 16.06 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 5200U
577
Core i5 10210U +121%
1275
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 5200U
1496
Core i5 10210U +50%
2241
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 5200U
2451
Core i5 10210U +161%
6403
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 5200U
1232
Core i5 10210U +145%
3024

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 5200U и i5 10210U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 января 2015 21 августа 2019
Цена в момент релиза 299 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Broadwell Comet Lake
Номер модели i5-5200U i5-10210U
Сокет BGA-1168 BGA-1528
Интегрированная графика Intel HD Graphics 5500 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.2 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 16x
Скорость шины 5 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-1600 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c 41.66 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 5200U Сайт Intel Core i5 10210U
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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