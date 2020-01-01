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Intel Core i5 5200U против i5 1035G1

Intel Core i5 5200U
Intel Core i5 5200U
VS
Intel Core i5 1035G1
Intel Core i5 1035G1

Что лучше: 2-ядерный Intel Core i5 5200U на 2.2 ГГц или i5 1035G1 с 4-ядрами на 1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G1 and 5200U
Причины выбрать Intel Core i5 1035G1
  • Появился на 4 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 3.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 33% выше частота в Turbo Boost (3.6 ГГц против 2.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i5 5200U
577
Core i5 1035G1 +137%
1365
Passmark CPU (одноядерный)
Core i5 5200U
1496
Core i5 1035G1 +58%
2362
Passmark CPU (многоядерный)
Core i5 5200U
2451
Core i5 1035G1 +223%
7923
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i5 5200U
1232
Core i5 1035G1 +192%
3592

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i5 5200U и i5 1035G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 5 января 2015 1 августа 2019
Цена в момент релиза 299 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Broadwell Ice Lake
Номер модели i5-5200U i5-1035G1
Сокет BGA-1168 BGA-1526
Интегрированная графика Intel HD Graphics 5500 Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 2 4
Количество потоков 4 8
Частота 2.2 ГГц 1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 2.7 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 10x
Скорость шины 5 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 3МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 105°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600, LPDDR3-1600 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 16 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i5 5200U Сайт Intel Core i5 1035G1
Версия PCI Express 2.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 -
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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