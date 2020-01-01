Intel Core i5 5200U против i5 1035G4
Что лучше: 2-ядерный Intel Core i5 5200U на 2.2 ГГц или i5 1035G4 с 4-ядрами на 1.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1035G4
- Появился на 4 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 30.03 ГБ/c (117%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 3 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 3.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 37% выше частота в Turbo Boost (3.7 ГГц против 2.7 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
245
Core i5 1035G4 +68%
411
Cinebench R20 (многоядерный)
577
Core i5 1035G4 +106%
1191
Passmark CPU (одноядерный)
1496
Core i5 1035G4 +55%
2325
Passmark CPU (многоядерный)
2451
Core i5 1035G4 +229%
8052
Geekbench 5 (одноядерный)
616
Core i5 1035G4 +89%
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
1232
Core i5 1035G4 +217%
3910
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|5 января 2015
|1 августа 2019
|Цена в момент релиза
|299 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Broadwell
|Ice Lake
|Номер модели
|i5-5200U
|i5-1035G4
|Сокет
|BGA-1168
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 5500
|Intel Iris Plus Graphics G4
Производительность
|Количество ядер
|2
|4
|Количество потоков
|4
|8
|Частота
|2.2 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|2.7 ГГц
|3.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|11x
|Скорость шины
|5 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|-
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|3МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|105°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600, LPDDR3-1600
|DDR4-3200, LPDDR4X-3733
|Макс. размер
|16 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|55.63 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i5 5200U
|Сайт Intel Core i5 1035G4
|Версия PCI Express
|2.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|-
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1